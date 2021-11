Kanadyjscy żołnierze przylecieli Airbusem. Wylądował w Bydgoszczy

Airbus CC-150 pojawił się w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy. Ma to związek z ćwiczeniami taktycznymi żołnierzy Sojuszu Atlantyckiego, których koordynatorem jest dowództwo Centrum NATO w Bydgoszczy.

To największe w tym roku taktyczne ćwiczenia pod kryptonimem STEADFAST LEDA 2021, w których bierze udział 4 tys. żołnierzy reprezentujących państwa NATO oraz Partnerstwa dla Pokoju, wypełniających swoje zadania w różnych miejscach w Europie, w tym w Grecji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce.Właśnie w związku z tymi ćwiczeniami na płycie bydgoskiego lotniska można było podziwiać m.in. Airbusa CC-150, który jest na wyposażeniu Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych. Jego obecność na polskim niebie to rzadkość. Do Bydgoszczy przyleciał z Ottawy wraz z żołnierzami służącymi w kanadyjskich siłach zbrojnych.Royal Canadian Air Force ma we flocie pięć takich samolotów. Jeden przystosowano do transportu VIP, dwa kolejne wykorzystywane są jako samoloty transportowe, a pozostałe dwa to samoloty transportowo-tankujące wyposażone w dwa zasobniki do tankowania w locie. Model, który przyleciał do Bydgoszczy jest w stanie zabrać ze sobą nawet ponad 30 ton ładunku, a pasażerska wersja tego samolotu nawet do 279 pasażerów na pokładzie.