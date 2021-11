Hufiec Pracy we Włocławku prowadzi zbiórkę skarpet dla osób bezdomnych. Można je przynosić do 15 grudnia do siedziby hufca przy ul. Brzeskiej 6.

Skarpety dla bezdomnych kobiet i mężczyzn zbierają także pozostałe jednostki Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Grudziądzu i Brodnicy. - Pomysł padł ze strony młodzieży. Przed nami zima - okres chłodu i mrozów. Wiadomo, że osoby bezdomne spędzają całe noce i dnie w butach. Próbujemy ze względów profilaktycznych zapobiec kalectwu czy odmrożeniom. Akcja polega na zbieraniu nowych skarpet dla osób ze Schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn Caritas Diecezji Włocławskiej. Skarpety można przynosić do siedziby włocławskiego Hufca Pracy - powiedziała Paulina Krupińska - starszy wychowawca.Skarpety dla bezdomnych kobiet i mężczyzn zbierają także pozostałe jednostki Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Grudziądzu i Brodnicy.