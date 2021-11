Rządowe wsparcie i wyremontowana droga w Kęsowie

Uroczyste przecięcie wstęgi. Fot. Marcin Doliński

W piątek uroczyście otwarta została ulica Pamiętowska w gminie Kęsowo w powiecie tucholskim. Inwestycja została w całości sfinansowana z pieniędzy rządowych.

- To trasa w kierunku Sępólna. Wydatkowana kwota wyniosła 276 341 zł. To ogromne wsparcie dla tak niewielkiej gminy, jednej z biedniejszych w Polsce - powiedział wójt gminy Jarosław Januszewski.



- Mieszkańcy na co dzień korzystają z tych dróg podczas dojazdu do pracy czy szkoły. Gratuluję kolejnego przedsięwzięcia, jakie zostało ukończone na terenie gminy. Cieszę się bardzo, że dzięki takiej dobrej współpracy między samorządem a administracją rządową tego typu inwestycje są realizowane - dodał wicewojewoda kujawsko - pomorski Radosław Kempiński.



Obecny w Kęsowie minister Łukasz Schreiber spotkał się też z mieszkańcami gminy. Mówił m.in. o rządowej tarczy inflacyjnej oraz o szczepieniach przeciw COVID-19.