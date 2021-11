Anna Gembicka: Rolniczy protest w Brukseli to znak dla europejskich decydentów

Organizowany w połowie grudnia w Brukseli protest rolników z 13 europejskich krajów to ważny znak dla decydentów - oceniła w „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK Anna Gembicka - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnicy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec strategii Zielonego Ładu.- Na pewno jest to ważny sygnał i mam nadzieję, że europejscy decydenci w ten sygnał się słuchają, bo to nie jest tak, że rolnicy nie chcą dbać o środowisko. Jasne! Dbałość o środowisko i klimat jak najbardziej, ale wszystko w granicach rozsądku i nie w taki sposób, by zagrażało bezpieczeństwu żywnościowemu czy doprowadziło do pogorszenia bytu rolników czy w ogóle osób mieszkających na wsi - powiedziała Anna Gembicka.Według zapowiedzi organizatorów strajku 13 grudnia do Brukseli może przyjechać nawet 20 tys. rolniczych ciągników. Planowana jest blokada w czasie obrad Rady ds. Rolnictwa UE.