Kartki Wielkiej Mocy. Czym są, dlaczego powstały i do kogo mają trafić? [wideo]

Kartki Wielkiej Mocy przygotowywane są w grudziądzkim teatrze. To forma podzielenia się z innymi miłością i dobrocią.

– Świąteczne kartki trafią do Polaków mieszkających na kresach wschodnich - mówi Marianna Gitner-Sawistowska.– Jak sama nazwa mówi ma w sobie moc. Jest skierowana do rodaków żyjących na kresach wschodnich, tych wszystkich, którzy przez perypetie wojenne, różne losy, zawirowania polityczne stracili kontakt z naszym krajem, a jest im on nadal bliski – dodała Marianna Gitner-Sawistowska.Finał akcji już w piątek.