Prezydent Torunia ma COVID-19. „Jestem zaszczepiony, więc nie jest źle”

Prezydent Michał Zaleski poinformował o tym, że jest zarażony na swoim oficjalnym na profilu na Facebooku. Do końca następnego tygodnia zostanie w izolacji.

- Przez najbliższe dni nie będę mógł pracować w Urzędzie Miasta. W wyniku badań stwierdzono u mnie zakażenie wirusem SARS-CoV-2, co powoduje konieczność izolacji do końca następnego tygodnia – napisał prezydent Torunia. - Dzięki temu, że wiosną przyjąłem dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19, moje obecne objawy zakażenia są łagodne.Michał Zaleski dodał, że izolacja jest dla niego trudna. - To co dla mnie najtrudniejsze to brak spotkań, ruchu i kontaktu z ludźmi, niemniej będę aktywny zawodowo w formie zdalnej - w ten sposób uczestnicząc w kierowaniu Toruniem - czytamy na facebookowym profilu prezydenta.