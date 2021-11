Są dwie takie placówki w Polsce. W podtoruńskim Gronowie będzie trzecia

Pierwsze w województwie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstanie w podtoruńskim Gronowie. To ośrodek dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie tam możliwy pobyt dzienny oraz całodobowy. W budynku znajdą się pokoje jednoosobowe z łazienką i aneksem kuchennym.

- Wszystko po to, by podopieczni czuli się jak w domu - mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz.- Centrum, które wybudujemy tym różni się od DPS-u, że będą to mieszkania, czyli coś, czego nie ma w DPS-ie. Będzie można sprowadzić tam własne meble. Chodzi nam głównie o to, żeby ten mieszkaniec poczuł się, że to jest jego mieszkanie, że to nie jest hotel, nie jest DPS i nie jest oddział szpitalny. To ma być jego miejsce na ziemi - powiedział Marek Nicewicz.Wybór Gronowa na siedzibę Centrum nie jest przypadkowy.- Mamy tam działające przedszkole, więc będzie mogła zaistnieć integracja międzypokoleniowa. Mamy powstający właśnie Klub Seniora, więc osoby, które będą poddawane rehabilitacji, procesowi akceptacji i działania w grupie, będą mogły nawiązywać kontakty z osobami z zewnątrz. Ma powstać również siłownia zewnętrzna, więc aktywność fizyczna osób, które zamieszkają w tym centrum opiekuńczo-mieszkalnym będzie miała miejsce nie tylko wewnątrz, czyli tam, gdzie będzie rehabilitacja, ale także na zewnątrz budynku - dodał wójt Lubicza.Centrum ma zostać oddane do użytku pod koniec 2023 roku. Jego oferta będzie skierowana do mieszkańców gminy Lubicz. Do tej pory w całej Polsce są tylko dwie tego rodzaju placówki.