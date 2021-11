O Polskim Ładzie i braku pieniędzy. Sesja Rady Miasta w Bydgoszczy

Bydgoska Rada Miasta rozpoczęła prace nad przyszłorocznym budżetem miasta. To pierwsze czytanie projektu.

Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, w ponad godzinnym wystąpieniu podkreślał, że wdrożenie Polskiego Ładu uderzy w samorządy i sprawi, że znajdą się one na łasce rządu.– Jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę rządu. Jak da, to jest, jak nie da, to nie ma – powiedział Rafał Bruski.Prezydent Bruski wskazywał na dokumenty, które mówią o niekorzystnym wpływie polskiego ładu na samorządy. Były to m.in analizy Agencji Fitch, czy NBP.– Samorządy będą zmuszone do ograniczenia usług publicznych, które do tej pory były finansowane z tych dochodów i tu NBP akurat wskazał na edukację i transport publiczny, jako te najbardziej istotne dla życia mieszkańców – dodał Rafał Bruski.Podczas sesji radni zajęli się apelem do premiera w/s pieniędzy na budowę kampusu Akademii Muzycznej oraz stanowiskiem popierającym żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących polskiej granicy. Zaproponował je lider klubu radnych PiS Jarosław Wenderlich.– My popieramy ten apel, przy czym on wymaga drobnych korekt. Pan premier Gliński także zapowiedział promesę o czym było głośno w mediach - powiedział Jarosław Wenderlich.