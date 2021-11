Badanie szybkie, bezbolesne i darmowe. NFZ zaprasza do kiosku profilaktycznego [wideo]

Poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej czy też zawartość wody w organizmie można zmierzyć w kiosku profilaktycznym. Punkt znajduje się w bydgoskim oddziale NFZ przy ul. Łomżyńskiej.

W samoobsługowym punkcie osoby dorosłe mogą wykonać najważniejsze pomiary medyczne, które określają ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne.- W tym kiosku możemy zmierzyć sobie wzrost, wagę, ciśnienie, obliczyć indeks masy ciała, czyli sprawdzić tzw. BMI. To jest bardzo ważne, ponieważ ten indeks pozwala na określenie ryzyka chorób związanych z nadwagą, czy z otyłością, czyli: cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.- Na ekranie wszystko się wyświetla - wyjaśnia Ewelina Palewska pracująca na stanowisku Profilaktyki i Promocji Zdrowia. - Taka główna atrakcja to analiza składu ciała. Aby ją wykonać musimy wybrać płeć, podać wiek, wzrost. Później klient wchodzi na analizator składu ciała i po wszystkim dostaje wynik pomiaru.- Jestem bardzo zadowolona, bo wyniki są dobre. Urządzenie do pomiaru jest piękne, a całe badanie trwa krótko, nie dłużej niż osiem minut - mówi jedna z uczestniczek badania proponowanego przez kiosk profilaktyczny NFZ.Po badaniu możemy skorzystać z konsultacji z doradcą, który zaproponuje udział w programach profilaktycznych lub skorzystanie z bezpłatnych diet NFZ.Aby skorzystać z usług doradcy ds. profilaktyki i promocji zdrowia oraz z pomiarów w kiosku profilaktycznym, wystarczy zapisać się przez strony internetowe oddziałów wojewódzkich NFZ, w przypadku K-P OW NFZ: TUTAJ lub przez Telefoniczną Informację Pacjenta – dzwoniąc pod bezpłatny i całodobowy numer 800 190 590.Punkty są czynne w godzinach 9.00-12.30 i 13.00-15.30.