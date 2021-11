Zabójstwo 3-letniego Nikodema: 20 lat więzienia dla Pawła K. i 13 dla Agnieszki S.

Sąd Okręgowy we Włocławku wydał wyroki w sprawie śmierci 3-letniego Nikodema z ul. Chopina. Oskarżonymi w tej sprawie byli matka chłopca i jej konkubent. Dziecko było okrutnie katowane przez mężczyznę także w obecności matki.

3-letni Nikodem zmarł 30 lipca 2019 roku w mieszkaniu przy ul. Chopina. Na jego ciele były liczne obrażenia. Sekcja zwłok wykazała także obrażenia wewnętrzne. Jak się później okazało katem był konkubent matki chłopca. Ustalenia śledczych były szokujące: 24-letni wtedy Paweł K. bił Nikodema deską kuchenną, ręką i uderzał głową, rzucał go z wysokości na łóżko, zmuszał do stania w miejscu z rękami do góry, oklejał taśmą, by go unieruchomić, obrażał i zastraszał. Tamtego dnia włożył nieprzytomnego chłopca do wanny pełnej wody, co zakończyło się śmiercią 3-latka.Według prokuratury, Paweł K. działał umyślnie, z bezpośrednim zamiarem pozbawienia dziecka życia. Matkę Agnieszkę S. oskarżono o umyślne pomocnictwo w znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem i w zabójstwie.Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. Paweł K. został skazany na 20 lat pozbawiania wolności, Agnieszka S. na 13 lat. Wyrok jest nieprawomocny.