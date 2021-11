Strażacy w akcji: z tysiąclitrowego zbiornika wyciekł toksyczny chlorek metylenu

Uszkodzenie tysiąclitrowego zbiornika podczas rozładunku tira było przyczyną wczorajszego (22 listopada) wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoszczy.

Dwóch pracowników firmy, na terenie której doszło do wypadku, zostało przewiezionych na obserwację do szpitala. Unieszkodliwieniem groźnej substancji zajęli się strażacy - relacjonuje kpt. Karol Smarz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.- Jeszcze przed naszym przybyciem wszyscy pracownicy - to jest 20 osób - zostali ewakuowani na zewnątrz hali. Nasze działania skupiły się na zabezpieczeniu tego wycieku, do czego użyto specjalnych sorbentów. Na miejsce wezwano także specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Dwóch pracowników, którzy byli bezpośrednio przy tej sytuacji, zaczęło uskarżać się na dolegliwości. Decyzją ratowników medycznych te dwie osoby zostały przewiezione do szpitala na obserwację. Sama substancja - chlorek metylenu charakteryzuje się tym, że nie jest, na szczęście, silnie reaktywna i łatwopalna, ale posiada właściwości toksyczne - mówi kpt. Smarz.