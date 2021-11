Zmarł ks. Ryszard Figiel. Przez 38 lat odpowiadał w archidiecezji za muzykę kościelną

Ks. Figiel był założycielem i wieloletnim prowadzącym Studium Organistowskiego Archidiecezji Gnieźnieńskie z filią w Bydgoszczy. Był długoletnim dyrektorem i dyrygentem Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie.

Śp. ks. Ryszard Figiel urodził się 15 stycznia 1940 roku we Wrześni. W młodości uczył się grać na skrzypcach. W 1957 roku wstąpił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego i w latach formacji seminaryjnej pełnił funkcję organisty i kantora. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1963 roku z rąk bp. Lucjana Bernackiego.Kapłańską posługę rozpoczynał jako wikariusz w Pobiedziskach (1963-1965). Następnie, z woli Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, podjął studia w Instytucie Muzykologii Kościelnej na KUL ukończone obroną magisterium. Po powrocie do Gniezna w 1970 roku rozpoczął pracę jako wykładowca muzyki kościelnej w seminarium duchownym, gdzie do 2008 roku kierował też scholą seminaryjną. Jednocześnie był dyrektorem i dyrygentem Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej.W 1972 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia muzyków kościelnych, założył Studium Muzyczne dla Organistów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którym kierował do 2008 roku. Prowadził też filię studium w Bydgoszczy. Ponadto opracował regulamin dla organistów archidiecezji gnieźnieńskiej zatwierdzony przez kard. Józefa Glempa. W 1994 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim.Przez szereg lat śp. ks. Figiel pełnił również funkcję referenta Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ds. muzyki kościelnej co wiązało się m.in. z odbiorami dzwonów i organów nowo budowanych bądź po remontach. Organizował też rekolekcje i szkolenia dla organistów, zjazdy chórów działających na terenie archidiecezji, współpracował z zespołami świeckimi.Ks. Ryszard Figiel piastował funkcję dyrektora muzyki kościelnej w archidiecezji gnieźnieńskiej przez 38 lat nieustająco dążąc do podnoszenia kultury muzycznej wśród kleryków, uczniów studium organistowskiego, chórzystów, a także lokalnej społeczności i zyskując sobie powszechną sympatię, szacunek i autorytet. W czasie jego kadencji Chór Prymasowski śpiewał podczas najważniejszych wydarzeń i uroczystości w archidiecezji gnieźnieńskiej jak choćby pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Gniezna.źr. Diecezja Bydgoska