Jak w piosence... ocalić od zapomnienia! Chodzi jednak o zabytki!

Zabytki w Kujawsko-Pomorskiem mają szansę na drugie życie i finansowe wsparcie. Do 26 listopada br. trwa nabór wniosków w konkursie „Nasz Zabytek” organizowanym przez Fundację „Most the Most”.

Mieszkańcy województwa mogą zgłaszać zabytki, którym chcieliby przywrócić świetność. Zwycięski zabytek może zostać odremontowany i zaadaptowany zgodnie ze zgłoszonym pomysłem.- Konkurs podzielony jest na dwie części. Pierwszy konkurs jest to wybór jednego z zabytków w województwie, a teraz drugi to będzie wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. W konkursie może wziąć udział każdy kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia - mówi Brygida Ślabska z fundacji „Most the most”.Nabór wniosków kończy się 26 listopada br. Formularz zgłoszeniowy i szczegóły dotyczące konkursu na stronie: mostthemost.pl.