Jak podchodzimy do Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych?

21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Niezależnie od jego idei uważajmy na drodze i wspólnie solidaryzujmy się z ofiarami wypadków komunikacyjnych.

Idea Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych została zapoczątkowana w 1993 roku przez angielską organizację Road Peace. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin.Corocznie na świecie co 30 sekund w wypadku drogowym ginie jedna osoba. Tragedia ta przychodzi nagle i niespodziewanie, dzieje się blisko nas. Wielu, często bardzo młodych ludzi traci życie w ułamku sekundy, jeszcze więcej zostaje niepełnosprawnymi. Ich rodziny cierpią, borykają się z problemami, czasami tracą jedynego żywiciela rodziny, a dzieci cierpią z powodu utraty najbliższych.Dbając o bezpieczeństwo na drogach oraz solidaryzując się z ofiarami wypadków komunikacyjnych policjanci apelują o ostrożność i rozwagę. W okresie jesiennym jest bardzo zmienna pogoda. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do celu.Ten dzień ma być dla całej społeczności międzynarodowej wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach i ofiarach wypadków komunikacyjnych.