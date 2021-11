Promesy z Polskiego Ładu dla samorządów. Na co zostaną wydane pieniądze?

Modernizacje dróg, nowe ścieżki rowerowe i remonty zabytków - to przykłady zadań, które otrzymały dofinansowanie z Polskiego Ładu. W toruńskiej delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego promesy odebrali samorządowcy z 7 powiatów, między innymi rypińskiego, brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego.

- Otrzymaliśmy pieniądze na rewitalizację parowozowni i pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po cukrowni Ostrowite, dla rekreacji mieszkańców. Zwiększy się również atrakcyjność turystyczna, stara parowozownia będzie służyła jako miejsce eksponowania gminnej kolekcji dóbr kultury - powiedział Jan Koprowski wójt gminy Brzuze.- W naszym przypadku jest to modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -obiektu, który służy nie tylko sportowcom, ale wszystkim mieszkańcom miasta, powiatu i regionu. Odbywają się również imprezy miejskie, uroczystości, targi. Będzie tam hotel i restauracja - powiedział Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina.- Do naszego województwa trafia ponad miliard 259 milionów zł. To są ogromne pieniądze. Najpopularniejszymi inwestycjami były inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, w odnawialne źródła energii i społeczne, chociażby remizy, świetlice wiejskie. To wszystko, co właśnie mieszkańcy bardzo często zgłaszali swoim samorządowcom jako najbardziej potrzebne inicjatywy - powiedziała Anna Gembicka sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.We Włocławku promesy otrzymają przedstawiciele samorządów z powiatów: aleksandrowskiego, radziejowskiego, lipnowskiego i włocławskiego.