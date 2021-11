Rozmowy o współpracy i unijnych pieniądzach. Konsultacje marszałka z samorządowcami

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu konsultowanoZintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Torunia oraz potencjalnych partnerów inwestycji terytorialnych. Rozmawiano o przyszłości ZIT-ów i możliwych do realizacji projektach.

Jak podkreśla marszałek Piotr Całbecki to szansa na integrację obszarów podmiejskich.- To jest „uwspólnienie” polityk samorządowych w zakresie transportu publicznego, edukacji i kształcenia - wyższego, średniego i podstawowego. Pomysłów mam nadzieję będzie bardzo dużo, ale jeden, który musi spiąć ten obszar to na pewno działania proekologiczne, bo najważniejszym priorytetem nowej perspektywy Unii Europejskiej jest ekologizacja - powiedział Piotr Całbecki.- Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia, czyli gminy i miasta działające w ramach czterech powiatów oraz Toruń zamierzają wspólnie powołać tę instytucję a później przedkładać ciekawe, dobre i trafne projekty po to, aby uzyskać do nich dofinansowanie - powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.- Jako gmina funkcjonujemy w otoczeniu Bydgoszczy i Torunia. Chcielibyśmy, żeby nasze związki pomiędzy gminą Unisław a Toruniem, były jeszcze większe. Oznacza to, że coraz mocniej walczymy z komunikacyjnym wykluczeniem. Chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy docierali do Torunia bez problemu - dodał Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji społecznych nowego programu regionalnego - Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wzięli w nim udział również przedstawiciele władz Inowrocławia.Spotkania dotyczące ZIT-ów Grudziądza, Bydgoszczy i Włocławka odbędą się w przyszłym tygodniu.Strategia rozwoju zakłada też powstanie stołecznego obszaru rozwoju (SOR), z własnym pakietem projektów, pozwalającego koordynować najważniejsze z punktu widzenia całego regionu inwestycje w dziedzinie usług publicznych i społecznych wyższego rzędu, w tym kultury, służby zdrowia i edukacji.