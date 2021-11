Wojewoda: Każdy szpital powinien mieć miejsca covidowe, większość już ma

- Ciągle wzrasta liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Obecnie w szpitalach w województwie kujawsko-pomorskim przebywa 721 chorych, z których 66 podłączonych jest do respiratorów - poinformował w czwartek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dokładnie przed rokiem w szpitalach przebywało 1186 pacjentów zarażonych SARS-CoV-2, a 120 z nich wymagało respiratorów. Obecnie przygotowanych jest 1001 miejsc covidowych w szpitalach, a w najbliższych dwóch tygodniach ich liczba ma wzrosnąć do 1200.- Mamy w województwie 1360 nowych nowych przypadków zakażeń. Cały czas rozmawiamy z dyrekcjami szpitali. Staramy się wybrać optymalne rozwiązania dla pacjentów covidowych i niecovidowych - mówi Mikołaj Bogdanowicz. - Przy tej liczbie zakażeń sytuacja staje się niebezpieczna. W tej chwili naszą strategię oparliśmy, aby każdy szpital w miarę możliwości, miał miejsca covidowe. Większość szpitali to wdrożyło.Najwięcej miejsc takich miejsc ma szpital w Aleksandrowie Kujawskim - 110. - Szpital w Radziejowie ma ponad 80 miejsc i jest przygotowywany do przekształcenia się w niemal szpital covidowy - ma tam się znajdować do 160 łóżek. Utrzymany zostanie oddział pediatrii - mówi wojewoda. - Ten szpital został bardzo dobrze przygotowany pod względem tlenowym dzięki spółkom Skarbu Państwa, ma 220 łóżek z instalacją tlenową. Posiada też dobrze przygotowaną kadrę.Bogdanowicz zaznaczył, że trwają rozmowy z dyrekcją kolejnego szpitala, żeby przekształcił się on w całości w szpital covidowy. Do szpitali mających największą liczbę pacjentów covidowych należą obecnie placówki: w Aleksandrowie Kujawskim - 105 pacjentów, Radziejowie - 83 i Grudziądzu - 62. W izolatorium w Ciechocinku, znajdującym się w Sanatorium MSWiA „Orion", przebywa około 70 osób, a wkrótce liczba dostępnych miejsc wzrośnie do 100.