Liczy się człowiek, nie system. Nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nagrodzony za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nasz ROPS znalazł się wśród sześciu wyróżnionych - zespołowo - ośrodków.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że poza przepisami prawa, w pracy pracownika socjalnego liczy się serce:- Przez ostatnie półtora roku walczymy z epidemią koronawirusa, walczymy skutecznie. Pokazujemy, jak pomagamy drugiemu człowiekowi, ale dzisiaj trzeba to głośno i wyraźnie powiedzieć: to państwo jesteście na pierwszej linii frontu, to państwo współdziałacie, to państwo wyciągacie pomocną dłoń i pokazujecie ludziom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, jak ten trudny czas pokonać - mówiła minister Marlena Maląg.21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej.Ogółem przyznano 16 nagród pieniężnych, 10 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych. Do nagrodzonych i wszystkich pracowników socjalnych list wystosował prezydent Andrzej Duda. Dziękował za pracę, która - jak napisał - wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Podkreślił, że pomoc społeczna to nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek.Według danych MRiPS w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy zatrudnionych było w 2020 r. 22,5 tys. pracowników socjalnych.