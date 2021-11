Wyciek niebezpiecznego gazu w zakładzie. Służby to przećwiczyły „na sucho"

Kryzysowa sytuacja w jednym z bydgoskich zakładów przemysłowych! Do atmosfery wydostał się niebezpieczny gaz. Powodem było rozszczelnienie przewodu przy cysternie. Na miejscu jednak nie było służb i wozów ratowniczych bo...to scenariusz ćwiczeń, które rozpoczęły się rano w Bydgoszczy, w dodatku ćwiczeń „na sucho", w aplikacji!

Symulacja miała miejsce w bydgoskiej siedzibie centrum numeru 112, a działaniom służb przyglądała się Sława Skibińska - Dmitruk.- Cały scenariusz będzie realizowany bez zaangażowania w terenie, czyli „na sucho" - mówił Robert Dobrosielski.- Po otrzymaniu sygnału o zdarzeniu, przystąpię do sporządzania na specjalistycznym oprogramowaniu meldunku. Ważnym elementem tego meldunku jest wizualizacja graficzna strefy zagrożenia. Na podstawie tej wizualizacji należy wstrzymać ruch kołowy, ruch kolejowy, jeśli w pobliżu znajduje się linia kolejowa, czy nawet ruch statków, jeśli w pobliżu znajduje się rzeka - zapowiadał Przemysław Słowiński.- Chodzi o działanie w sytuacji wydostania się do atmosfery materiałów niebezpiecznych, jednego z gazów, który jest gazem niebezpiecznym w tym sensie, że może powodować zarówno nadciśnienie fali uderzeniowej, jaki i falę termiczną oraz odłamkową. Do zdarzenia doszło w jednym z zakładów na terenie miasta. Będziemy próbować zminimalizować skutki tego tego zdarzenia (...)