Naprawa Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy bez opóźnień. Kiedy otwarcie? [wideo]

- W styczniu Most Uniwersytecki powinien zostać otwarty – zapowiadają władze Bydgoszczy. Naprawa idzie zgodnie z planem.

Jak informują władze miasta - obecnie mocowane są wanty podtrzymujące cała konstrukcję, które wcześniej były poluźnione.Kilka miesięcy trwały elementy projektowe – ekspertyzy, co do samego sposobu naprawy. Przypomnijmy – błędy były na etapie projektowym jeszcze przed 2010 rokiem, więc najpierw trzeba było to wszystko wyprostować od strony technologicznej, by naprawa mogła dobrze przebiegać – tłumaczy zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - Na razie nie ma żadnych opóźnień, naprawa trwa zgodnie z założeniami. W styczniu most powinien mieć pełną funkcjonalność dla mieszkańców Bydgoszczy – dodaje.Most Uniwersytecki został zamknięty w trybie natychmiastowym 29 stycznia tego roku. Stało się to po zaledwie siedmiu latach użytkowania. Od września trwa jego naprawa.