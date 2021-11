„Tak dla legalnej aborcji”- manifestacja w Bydgoszczy

Manifestacja w Bydgoszczy. Fot. Andrzej Krystek

Kilkadziesiąt osób zebrało się w centrum Bydgoszczy na manifestacji ws. dostępu do legalnej aborcji.

Uczestnicy zgromadzenia zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych.



Projekt ustawy zakłada m.in. możliwość przerwania ciąży w ramach NFZ do 12. tygodnia jej trwania bez pytania pacjentki o powód; możliwość przerwania ciąży po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego,

obowiązek dyrektorów szpitali do zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce, rozszerzenie programu badań prenatalnych na wszystkie pacjentki w ciąży.



Zgromadzeni przeszli, pod eskortą policji, ulicami Gdańską, Krasińskiego, Markwarta, Piotrowskiego, Jagiellońską z powrotem do ul. Gdańskiej.