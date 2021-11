Co dalej z Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego? Jest postępowanie konserwatora

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w najbliższym czasie nie zostanie zburzony. Na wniosek Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków „Bunkier” Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania budowli do rejestru zabytków.

Pomnik - zgodnie z decyzją prezydenta miasta miał zostać zburzony do końca listopada, a jedynym powodem fatalny stan techniczny. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że pomnik może stanowić zagrożenie dla osób w jego pobliżu.W sprawie zabrała głos Rada ds. Estetyki Miasta, która przed kilkoma dniami wysłała pismo do prezydenta. W liście ze smutkiem przyjęła informację o decyzji zburzenia pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, zauważając, że władze miasta nie poinformowały Rady, działającej przy prezydencie, o planach zburzenia pomnika, będącego elementem przestrzeni miejskiej Bydgoszczy.Przedstawiciele Rady przypominali w piśmie, że nie uszanowano wielu społecznych głosów sprzeciwu. Rada postulowała odbudowanie konstrukcji autorstwa bydgoskiego architekta Stanisława Lejkowskiego w obecnej formie, z wykorzystaniem jego historycznych elementów dekoracyjnych i z uwzględnieniem nowej aranżacji zieleni.Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków „Bunkier” już 19 października zwróciło się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru monumentu znajdującego się na Skwerze Leszka Białego w Bydgoszczy. Teraz co najmniej do końca postępowania Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego zburzyć nie będzie można.