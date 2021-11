Rekordowe inwestycje, ale i dług. Tak wygląda projekt budżetu Grudziądza

Budżet miasta na kolejny rok jest proinwestycyjny i rozwojowy - powiedział prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Przygotowany projekt zakłada rekordowe wydatki na inwestycje (w wysokości prawie 180 mln zł), ale i rekordowy dług.

Projekt uchwały budżetowej zakłada dochody w wysokości prawie 721 mln zł, a wydatki na poziomie prawie 746 mln, a deficyt budżetowy 25 mln zł. Prezydenta cieszy coroczny wzrost poziomu wydatków na inwestycje.- Budżet jest bardzo proinwestycyjny. Wydatki majątkowe na koniec 2018 r. były na poziomie niespełna 51 mln zł, w roku bieżącym to ponad 118 mln zł, a w 2022 roku ponad 179 mln zł - poinformował Maciej Glamowski.Rekordowa suma na inwestycje, ale też rekordowy dług - prezydent jednak uspokaja i mówi, że bezpieczna granica nie została przekroczona.- Planujemy wzrost długu do 229 mln zł, ale co jest bardzo istotne, proszę zobaczyć udział kwoty długu w kwocie dochodów ogółem. On kształtuje się na bardzo bezpiecznym poziomie około 30 proc. - dodał prezydent Grudziądza.O tym czy zaproponowany plan finansowy zostanie przyjęty, zdecydują grudziądzcy radni.