Grudziądzki szpital zdecydował, że nie będzie przyjmował więcej pacjentów chorych na COVID-19 z całego województwa.

– To nasz akt desperacji – tak swoja decyzję o zamknięciu tłumaczy dyrektor lecznicy Maciej Hoppe. Chce, aby inne szpitale wzięły odpowiedzialność za osoby chore, a nie zwoziły zarażonych tylko do Grudziądza. To powoduje, że brakuje łóżek dla chorych mieszkańców miasta. Dyrektor przypomina, że jego placówka nie jest szpitalem jednoimiennym, jak było wcześniej.W Grudziądzkim szpitalu przygotowano 85 łóżek „covidowych” i 8 stanowisk respiratorowych.Według władz lecznicy wszystkie stanowiska respiratorowe są zajęte, a kadra medyczna jest przemęczona.