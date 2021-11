Komu przeszkadzał Chrystus? Zdewastowany pomnik Powstańców Wielkopolskich

W podbydgoskiej Brzozie uszkodzony został pomnik Powstańców Wielkopolskich, który jest jednocześnie grobem żołnierzy. Ktoś urwał część prawej dłoni figury Chrystusa, znajdującej się w centrum monumentu, nadłamano też lewą rękę.

Do dewastacji pomnika doszło w nocy w weekend. - To bardzo przykre wydarzenie, które uderza w najważniejsze dla nas wartości ogólnoludzkie – choćby w szacunek do zmarłych - mówi ks. Wojciech Szukalski, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Brzozie. - Tutaj spoczywa 12 powstańców. Oddali swoje życie, żebyśmy my mogli cieszyć się wolnością. Dla nich to jest grób i na tym grobie został pobudowany - już w okresie międzywojennym - pomnik, który w ostatnim czasie udało się odbudować – dodaje.Pomnik w Brzozie odbudowany został w 2012 roku i jest wierną repliką tego, który istniał w latach 1923-1940, a zniszczony został przez hitlerowców. Znajduje się w centrum miejscowości i jest miejscem spotkań lokalnej społeczności - przy monumencie odbywają się m.in. ważne uroczystości patriotyczne, a we wtorek spotkaliśmy tam nauczycielkę Ewę Grzankę i uczniów klasy III a Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. Przy pomniku uczyli się, czym jest szacunek dla tych, którzy odeszli i czym jest patriotyzm. - Patriotyzm to miłość do ojczyzny i odwaga, a w świetle wydarzeń, które dzieją się ostatnio na granicy z Białorusią, to wsparcie dla naszych żołnierzy – mówili uczniowie. - Powstanie Wielkopolskie jest związane ściśle z niepodległością. Dlaczego tu jesteśmy? – pytała nauczycielka Ewa Grzanka. - Bo tu pochowano żołnierzy Powstania Wielkopolskiego – odpowiadali trzecioklasiści.Sprawa dewastacji pomnika została zgłoszona policji. Jak zapowiada wójt gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek, została już zlecona naprawa monumentu - potrwa do końca listopada. - Działamy też, żeby monitoring z pobliskiego przedszkola obejmował pomnik - zapowiada wójt.