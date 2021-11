„Skarbówka" odda za darmo skonfiskowaną odzież i buty, tzw. podróbki

Na tych produktach „ciąży" prawomocny wyrok, dlatego stały się własnością Skarbu Państwa. A teraz państwo - w tym przypadku Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim - chce przekazać je potrzebującym.

Ogłoszenie o towarach przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania opublikował Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim. Na liście są buty sportowe z napisami: PUMA, ADIDAS, NIKE, CHANEL (18 par); koszulki z napisami: CALVIN KLEIN, NIKE, GA, ADIDAS (17 szt.), bluzy z napisami: ADIDAS, NIKE (5 szt.); spodnie dresowe z napisami: ADIDAS, NIKE (4 pary); bluzki z napisami: GA, ADIDAS (2 szt.); leginsy z napisami: NIKE, ADIDAS (2 szt.); getry z napisami: NIKE, ADIDAS (2 szt.); saszetki (nerki) z napisem ADIDAS (2 szt.).Wskazane wyżej przedmioty są nowe, niezniszczone, nie posiadające oznak noszenia oraz oznaczone podrobionymi znakami towarowymi. Kto może otrzymać „podróbki"? Wyraźnie określa to ustawa: zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne organy administracji publicznej oraz szkoły wyższe, instytuty badawcze lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżelimogą być przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych.Na koniec potrzebne jest jeszcze pisemne potwierdzenie, że rzeczy te będą wykorzystane przy realizacji zadań statutowych podmiotu przejmującego oraz zobowiązanie do usunięcia z nich znaków towarowych.źr. kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl