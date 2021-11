Debata bez obrażania czy ośmieszania. Można? Można. Studenci udowodnili!

Jak zdobyć przewagę w dyskusji, ale też otworzyć się na argumenty przeciwnika - tego uczą się uczestnicy debat oksfordzkich. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zainaugurowano Kujawsko-Pomorską Ligę Debat.

- Jest to inicjatywa Fundacji Projekty Edukacyjne we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniką Bydgoską - mówi Wojciech Trempała, prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.- Jest to, można powiedzieć, forma rywalizacji pomiędzy uczniami szkół średnich, właśnie w formie debat oksfordzkich, ale i nauka pracy w zespole, budowanie kontaktów, nie tylko na polu koleżeńskim, między rówieśnikami z innych szkół, ale także ze środowiskiem akademickim. Z naszego uniwersytetu zaangażowane są w tę inicjatywę dwa wydziały: Wydział Nauk o Polityce i Administracji i Wydział Pedagogiki. Dzisiaj dyskutujemy na temat dotyczący zmian klimatu.- Taka debata to edukacja, zdobywanie wiedzy na tematy, którymi być może sami byśmy się nie zainteresowali. Udział w debatach rozwija słownictwo, ale także umiejętność prowadzenia obywatelskiej dyskusji, czego w społecznym świecie brakuje. Pozwala na rozwinięcie naszych umiejętności merytorycznych, retorycznych, uczy logicznego myślenia oraz argumentowania - mówili studenci, uczestnicy debaty.Kolejne debaty odbędą się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Politechnice Bydgoskiej.