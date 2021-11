W sali znajdują się wanna rehabilitacyjna oraz dwie wirówki - jedna do nóg, druga do rąk/fot. Facebook

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku ma innowacyjną propozycję zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami. W poniedziałek otwarto tam salę do hydroterapii.

W sali znajdują się wanna rehabilitacyjna oraz dwie wirówki - jedna do nóg, druga do rąk. - Jest to pierwsza chyba w placówce oświatowej we Włocławku sala do zajęć specjalistycznych. Hydroterapia będzie doskonałym uzupełnieniem rehabilitacji dla naszych uczniów, co jest ważne szczególnie teraz, gdy możemy pracować po okresie zamknięcia, gdy rehabilitacja była dla nich niedostępna – mówi dyrektor szkoły Ewa Fol.Sala powstała dzięki darczyńcom. Sprzęt o wartości ponad 45 tys. zł ufundowały firma Anwil i Fudnacja Anwil. Remont za ponad 17 tys. zł - firma Inwest Bud.