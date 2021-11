Przewodniczący rady powiatu świeckiego jest podejrzany o podrabianie dokumentów. Prokuratura w Świeciu sporządziła w tej sprawie akt oskarżenia do sądu.

O co chodzi? Udało nam się porozmawiać z Adamem P. - Akt oskarżenia dotyczy okresu i spraw związanych z prowadzeniem firmy mojej żony - działo się to w latach 2008-2012 - tłumaczy przewodniczący. - Związane jest to z moim postępowaniem rozwodowym. Byłem przesłuchiwany chyba z dziesięć razy i wiem, że ileś razy sprawa była umarzana, ale moja żona się odwoływała. Niewątpliwie jest to sprawa inspirowana i z doniesienia mojej żony - dodaje.Za fałszowanie czy podrabianie dokumentów grozi do pięciu lat więzienia.