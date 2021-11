Kierowca zakleszczony we wraku, nie przeżył. Tragiczny wypadek na S5

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na S5 w miejscowości Lipniki, koło Białych Błot/fot. materiały policji Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na S5 w miejscowości Lipniki, koło Białych Błot/fot. materiały policji Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na S5 w miejscowości Lipniki, koło Białych Błot/fot. materiały policji Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na S5 w miejscowości Lipniki, koło Białych Błot/fot. Bydgoszcz 998 Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na S5 w miejscowości Lipniki, koło Białych Błot/fot. Bydgoszcz 998

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na S5 w miejscowości Lipniki, koło Białych Błot. Około godziny 9.35 na 60 kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z kierowców został zakleszczony we wraku – niestety nie przeżył.