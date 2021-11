Kolejne aplikacje do kupowania biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

Kolejne nowoczesne udogodnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Od piątku (12 listopada) bilet można zakupić poprzez aplikację w telefonie.

Aplikacja Mint Mobile Bydgoszcz (Mennica Polska)

Aplikacja zBiletem (operator Infospread Polska Sp. z o.o.)

Do tej pory chcąc zakupić bilet miesięczny, należało wyrobić Bydgoską Kartę Miejską (BKM) w siedzibie ZDMiKP lub „podpiąć" kartę płatniczą do systemu przez Internet. Teraz wszystko możemy wykonać w telefonie. Co ważne aplikacja obsługuje nie tylko bilety okresowe ale też jednorazowe.Od 12 listopada bilet za przejazd (jednorazowy, miesięczny) można zakupić poprzez aplikację na telefon. Wystarczy pobrać jedną z dwóch bezpłatnych aplikacji:Mint Mobile Bydgoszcz (operator Mennica Polska) lub zBiletem (operator Infospread Polska Sp. zo.o.).Po bardzo szybkim i prostym założeniu konta, wystarczy uruchomić aplikację i kupić bilet, który od razu pojawia się aplikacji na telefonie. W przypadku kontroli wystarczy pokazać kontrolerowi smartfon z opłaconym biletem. Obie aplikacje są już do pobrania dla systemu Android i IOS.Pasażer powinien pobrać ze sklepu Google Play lub App Store aplikację Mint Mobile Bydgoszcz i zarejestrować w prosty sposób nowe konto. W przypadku tej aplikacji wprowadzona zostaje jednak innowacja w skali rynku. Aplikacja Mint Mobile pozwala bowiem nie tylko zakupić bilet, ale jest też portfelem kart. Oznacza to, że umożliwia zamienne posługiwanie się identyfikatorami biletów takimi jak karta BKM, elektroniczna legitymacja studencka czy karta płatnicza.W tym celu użytkownik powinien wybrać z menu bocznego zakładkę „Moje identyfikatory”, a następnie opcję „Dodaj identyfikator”. Co ważne bilet możemy kupić zarówno w aplikacji jak i w sklepie WWW a następnie okazywać go do kontroli bezpośrednio z aplikacji.Wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub AppStore. Zalogować się do aplikacji swoim numerem telefonu i wybierać interesujące nas miasto. W Ustawieniach aplikacji można zapisać kartę płatniczą na później lub przy pierwszym zakupie biletu wybrać preferowaną metodę płatności. Podczas kontroli, wystarczy pokazać kontrolerowi bilet na ekranie smartfonu.W tym przypadku nie jest wymagane połączenie z internetem. Bilety okresowe imienne można kupować bezpośrednio w sklepie internetowym zBiletem.plCały czas działa też aplikacja Skycash.