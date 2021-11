O rodzinie w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

„Rodzina jako naturalna wspólnota osób” - to hasło piątkowej konferencji w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Wykłady rozpoczną się o godz. 16:00 w Domu Polskim.

„Ojcostwo dziś - kryzys i nadzieja” - to tytuł wystąpienia księdza doktora Mirosława Wierzbickiego z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Dr Wincenty Łaszewski będzie mówił o walce szatana o rodzinę. „Kochać i wymagać” - to z kolei tytuł prelekcji księdza profesora Tadeusza Guza z KUL-u o istocie wychowania katolickiego w rodzinie.



W Ramach Tygodnia odbędzie się dziś także audycja Michała Jędryki w Polskim Radiu PIK - „O obronie wartości rodziny w czasach jej dekonstrukcji”. Gośćmi będą: Jacek Sapa z Rady Rodziny, pedagog Aleksandra Peplau i Paweł Woliński z Fundacji Citizen Go. Początek audycji o 18:00.