Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych we Włocławku. Gdzie powstaną?

We Włocławku powstają pierwsze inteligentne przejścia dla pieszych. W najbliższych dniach zostaną uruchomione w dwóch lokalizacjach: na skrzyżowaniu ulic Gajowej i Zbiegniewskiej oraz na Celulozowej. Mają poprawić bezpieczeństwo pieszych.

– System inteligentnego przejścia opiera się na kilku elementach: aktywne elementy odblaskowe, czujniki ruchu, oprawy LED oraz aktywne znaki D6. To wszystko sprowadza się do tego, że w momencie wykrycia pieszego elementy te zaczynają pulsować, a oprawy LED w 100% doświetlać pieszego – mówi Bartłomiej Kucharczyk z referatu dialogu społecznego w Urzędzie Miasta.Wiosną inteligentne przejścia dla pieszych mają powstać w kolejnych lokalizacjach, na ulicach: Robotniczej, Wyszyńskiego, Promiennej, Wiejskiej, Budowlanych, Polnej, Długiej, Ostrowskiej oraz skrzyżowaniu Kapitulnej z Wyspiańskiego.Koszt dwóch przejść, które właśnie powstają to ponad 130 tys. zł.