Śródmieście Sępólna Krajeńskiego. Tu zaszła zmiana

Setki mieszkańców miasta, przedstawiciele samorządów i parlamentarzyści wzięli udział w uroczystości otwarcia zrewitalizowanej strefy śródmiejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Uroczystość odbyła się 11 listopada wieczorem. Połączoną ją z drugą częścią miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Rewitalizacja śródmieścia obejmowała gruntowną przebudowę płyty rynku wraz z przylegającymi do niego uliczkami. Powstały nie tylko nowe nawierzchnie, ale także elementy małej architektury. Pojawiła się też fontanna. Cały obszar zyskał zupełnie nowy wygląd. Ulica Kościelna do skrzyżowania z ulicą Średnią stała się deptakiem. Przebudowano także obszar przy kościele pw. św. Bartłomieja.- Myślę, że to jest wydarzenie historyczne. Rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszego miasta, ponieważ doszło do zakończenia prac rewitalizacyjnych w ścisłym centrum naszego miasta. Nowy wygląd placu w otoczeniu kościoła, wszystkie odnowione uliczki starego miasta, no i centralny plac naszego miasta, który jako jeden z czterech w Polsce ma kształt trójkąta. Inwestycja została zrealizowana na wniosek naszych mieszkańców. Jest ona jedną z większych w ciągu ostatnich lat. Poprzednie były też duże, ale ta stanowi wyjątkową inwestycję patrząc na zakres prac i koszty – powiedział Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.Cała inwestycja kosztowała 9 milionów złotych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 3,6 mln złotych unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.Otwarcie i prezentacja nowej inwestycji miała wyjątkową oprawę. Na płycie pl. Wolności prezentowali się artyści z całego regionu. Były też grupy rekonstrukcyjne oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Jednym elementów uroczystości było także wmurowanie w płytę rynku kapsuły czasu. Wewnątrz znajdują się listy napisane przez dzieci, pamiątkowy medal oraz publikacja opisująca badania archeologiczne przeprowadzone w tym roku w centrum miasta. Kapsuła ma być otwarta za 50 lat. Inicjatorzy akcji życzyli sobie, aby w roku 2071 otworzyli ją autorzy umieszczonych w środku listów.