Kolizja koło Pawłówka. Auto w rowie, a nietrzeźwy kierowca uciekał do lasu [zdjęcia]

Rano 11 listopada, na DK10 na wysokości Pawłówka, doszło do kolizji. Samochód osobowy z dużą prędkością wjechał na rondo, uderzył w elementy infrastruktury i wpadł do przydrożnego rowu. Kierowca zaczął uciekać.

Na nic się jednak zdała ucieczka. Świadkowie zdarzenia, widząc co się dzieje rozpoczęli pościg i szybko ujęli uciekiniera. Jak się okazało, spowodowanie kolizji to nie był jedyny problem młodego mężczyzny. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był pod wpływem alkoholu.W działania ma miejscu zaangażowani byli strażacy z JRG 4 Bydgoszcz oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Kruszyna. Kierowca samochodu osobowego trafił do szpitala na dokładniejsze badania. W zdarzeniu nie ucierpiał żaden inny uczestnik ruchu.