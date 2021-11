11 listopada - Święto Niepodległości. Tak je obchodziliśmy w regionie [relacje, zdjęcia]

Wieńce i znicze pod pomnikami, wojskowe salwy, koncerty, miasta ozdobione flagami. Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości trwały do późnych godzin wieczornych, a w ich przygotowaniu brali m.in. udział harcerze - i to także w noc poprzedzającą święto.

Bydgoszcz

Około tysiąca zawodników - amatorów stanęło dzisiaj na trasie Bydgoskiego Biegu Niepodległości. Trasa, która przebiegała ulicami miasta liczyła pięć kilometrów. Na linii start/meta licznie zgromadzili się też kibice i żywiołowo dopingowali sportowców. Najszybszy z czasem 15 minut i 11 sekund okazał się bydgoszczanin - Błażej Brzeziński. - Nie o śrubowanie wyników tutaj chodziło - mówi zwycięzca tego prestiżowego biegu.

Wyjątkowe były też nagrody. Dla najszybszego mężczyzny i najszybszej kobiety przygotowano repliki szabli Wojska Polskiego z okresu międzywojennego. Natomiast każdy z uczestników dostał pamiątkowe medale.



Włocławek

W Centrum Kultury Browar B. odbywa się dziś X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczyźnianej. W konkursie udział bierze 20 młodych wokalistów z całej Polski. Uczestników konkursu ocenia m.in. Natalia Kukulska, która wieczorem zaśpiewa na scenie Browaru B. Koncert laureatów rozpocznie się o godz. 18.00. Jeszcze można kupić bilety - więcej w materiale Agnieszki Marszał.

Sępólno Krajeńskie



Koronowo:

Toruń

. O godz. 10 pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na Starym Rynku kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta, województwa, a także służb mundurowych. Na miejscu pojawili się także przedstawicieli KOD-u i ulicznej opozycji, którzy wygłaszali hasła „Polska Europejska" i „Nie ma niepodległości bez Unii Europejskiej" - więcej w materiale Jolanty Fischer.Miasto wygląda pięknie dzięki m.in. harcerzom ze Zrzeszenia Piąta PL., którzy wieczorem 10 listopada składali kwiaty i zapalali znicze w miejscach poświęconych ludziom walczącym o niepodległość Polski i regionu. To bydgoska akcja pod hasłem „Nocna zmiana miasta". Jedną z grup z drużyny Niezłomni spotkaliśmy przed Urzędem Wojewódzkim - więcej w materiale Moniki Siwak.: miejska uroczystość z okazji Święta Niepodległości rozpoczęła się o godz. 11.00 pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności. Zgromadzeni wspólnie zaśpiewali hymn, wysłuchali krótkiego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieżowego chóru Canto i przemówienia prezydenta miasta Marka Wojtkowskiego. A nad głowami uczestników przeleciał ogromny balon z biało-czerwoną flagą.: listy do przyszłych dorosłych, napisane przez współczesne dzieci - takie pamiątki znalazły się w kapsule czasu w Sępólnie Krajeńskim. Dzisiaj została ona zamknięta i zabetonowana w płycie rynku. Na pomysł zbudowania kapsuły czasu wpadł Artur Juhnke – radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Jak mówi, do akcji chciał zaangażować przede wszystkim młodych mieszkańców miasta. W kapsule czasu znalazła się też publikacja opisująca efekty prac archeologicznych prowadzonych w tym roku na Placu Wolności. oraz pamiątkowy medal wydany na okoliczność jubileuszu nadania praw miejskich i list do przyszłych pokoleń. Kapsuła została dziś wmurowana w płytę rynku podczas uroczystości związanych z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości.były odwiedziny bydgoskiego rajdu rowerowego, wspólny przemarsz na Plac Zwycięstwa, pokaz dawnego sprzętu wojskowego, a przede wszystkim wizyta gen. Józefa Hallera i odparcie wojsk bolszewickich. W Koronowie dzień niepodległości świętowano wyjątkowo radośnie. Wszystko dzięki grupom rekonstrukcyjnym, które przypomniały wydarzenia z 1920 roku - więcej w relacji Jolanty Fischer.: Piknik „Dzień szacunku do munduru" towarzyszy toruńskim uroczystościom z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Rynku Staromiejskim można zobaczyć pojazdy służb mundurowych, wziąć udział w grze terenowej „Razem w niepodległość" i wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych. Nie zabrakło też oczywiście mundurów - więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.