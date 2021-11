Zakończyła się rewitalizacja centrum Sępólna Krajeńskiego

Remont sępoleńskiego placu Wolności z przyległymi uliczkami i placem przykościelnym trwał nieco ponad rok i kosztował 9 mln zł. Część pieniędzy samorząd pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W cokole pomnika umieszczona zostanie kapsuła czasu, a w niej m.in. medal wybity z okazji 650-lecia Sępólna. Mieszkańcy będą też mogli na telebimie obejrzeć krótki film ukazujący, jak zmieniło się ich miasto.- Będziemy wyświetlać zdjęcia naszego miasta z procesu rewitalizacji. Jak to wszystko było rozbierane, a później odbudowywane. Nie zabraknie także elementów nawiązujących do Święta Niepodległości - mówi burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski.Projekcję zaplanowana na godz. 16.00, przy nowym oświetleniu, które zyskał Plac Wolności. Dodajmy, że przy okazji prac rewitalizacyjnych w Sępólnie Krajeńskim odkryto fundamenty kościoła ewangelickiego sprzed 100 lat, pozostałości dawnego cmentarza i średniowieczny but.