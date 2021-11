Walczyli o niepodległą Polskę. Medal Stulecia i Krzyż Oficerski dla bohaterów

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została w środę Magdalena Leś-Łabentowicz - działaczka opozycyjna, członkini NSZZ Solidarność. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymał Eugeniusz Siemaszko - weteran AK.

Odznaczenia w imieniu prezydenta RP wręczył wojewoda - Mikołaj Bogdanowicz. - Gratuluję tych odznaczeń. Dziękuję państwu, że swoją postawą przyczynili się do tego, że ten nasz duch narodowy jest silny i w pewnym momencie pozwolił na odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej niepodległości. To jest zasługa właśnie takich osób, jak państwo – mówił wojewoda.Magdalena Leś-Łabentowicz, jak i Eugeniusz Siemaszko odbierali odznaczenia bardzo wzruszeni. - To ogromnie wzruszający moment – w takim towarzystwie przyjąć order. Mam nadzieję, że Polska będzie jeszcze lepsza – mówiła bohaterka. - Z poświęceniem, pomimo różnych przeszkód walczyliśmy do końca. Mam nadzieję, że dzisiejsza młodzież będzie dążyła do tego, żeby służyć ojczyźnie przez całe życie – dodał pan Eugeniusz.Eugeniusz Siemaszko urodził się w Wilnie, w rodzinie o tradycjach niepodległościowych. Podczas II wojny światowej brał udział w działalności konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Szare Szeregi”, a następnie został żołnierzem Armii Krajowej. Brał czynny udział w Powstaniu Wileńskim w 1944 r. W okresie powojennym należał do młodzieżowej grupy niepodległościowej Polska Organizacja Młodzieżowa AK działającej na terenie Bydgoszczy. Brał udział w zabójstwie funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Aresztowany w Tczewie, 14 lutego 1947 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia. 31 marca 1947 r. - na mocy amnestii - karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia. Pełnił przez trzy kadencje funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska Wileńsko-Nowogródzkiego w Bydgoszczy.Z kolei Magdalena Leś-Łabentowicz to działaczka opozycyjna, członkini NSZZ Solidarność. 17 marca 1982 r. tymczasowo aresztowana na trzy miesiące w związku z podejrzeniem, że „w okresie od 13.12.1981 do 17.03.1982 w Bydgoszczy, jako członek zawieszonego związku NSZZ Solidarność, nie zaprzestała działalności w ten sposób, że sporządzała nagrania dźwiękowe i ulotki zawierające wiadomości godzące w gotowość obronną PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Postanowieniem z 25 marca 1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy nie uwzględnił jej zażalenia na zastosowanie środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania. Od 29 kwietnia do 4 maja 1982 r. prowadziła głodówkę. 29 kwietnia 1982 użyto wobec niej siły fizycznej z powodu „kategorycznej odmowy wykonania polecenia”. Areszt został uchylony Postanowieniem z 14 czerwca 1982 r., a następnie śledztwo zostało umorzone. W 1983 r. wyemigrowała do Kanady.