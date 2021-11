Prawie dwa razy mniej chorych na COVID-19 w szpitalach w regionie niż rok temu

W szpitalach w woj. kujawsko-pomorskim zajętych jest 516 z 739 łóżek covidowych i 41 z 65 respiratorów. Liczba hospitalizacji jest prawie dwa razy mniejsza niż rok temu, a zajętych respiratorów - 2,5 razy mniejsza.

Przed rokiem w szpitalach regionu hospitalizowanych było 1021 osób, z których 102 było podłączonych do respiratorów. W województwie jest też mniej zakażeń. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 705 zakażeniach, a rok temu było ich 1108.Sytuacja w województwie, pomimo że jest lepsza niż przed rokiem, to w ostatnim czasie pogorszyła się. Przybywa zakażeń, zwiększa się liczba chorych w szpitalach, w tym wymagających tlenoterapii i respiratoroterapii. W związku z tym podjęto decyzję, że każdy szpital ma mieć miejsca dla pacjentów covidowych i to jest obecnie wdrażane. Nie może to odbywać się kosztem oddziałów wewnętrznych, na których przybywa wielu pacjentów.Miejsca dla dzieci chorych na COVID-19 przygotowane są w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy i Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Obecnie z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 15 dzieci.W woj. kujawsko-pomorskim liderem szczepień jest Radziejów – 64,5 proc. osób. Kolejne miejsca zajmują gmina Osielsko – 60,0 proc., Ciechocinek – 59,4 proc., Bydgoszcz – 59 proc. i Toruń – 58,9 proc. osób.