Akcja „Szkoła do hymnu". Tradycyjnie o godz. 11.11 zaśpiewały dzieci

Nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki w całej Polsce punktualnie o 11.11 w przeddzień Święta Niepodległości zaśpiewali hymn Polski. My z mikrofonem byliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku./fot. Agnieszka Marszał

Nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki w całej Polsce punktualnie o 11.11 w przeddzień Święta Niepodległości zaśpiewali hymn Polski. My z mikrofonem byliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku./fot. Agnieszka Marszał

Nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki w całej Polsce punktualnie o 11.11 w przeddzień Święta Niepodległości zaśpiewali hymn Polski. My z mikrofonem byliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku./fot. Agnieszka Marszał

Nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki w całej Polsce punktualnie o 11.11 w przeddzień Święta Niepodległości zaśpiewali hymn Polski. My z mikrofonem byliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku.

- U nas ze względu na panującą pandemię, wszyscy uczniowie śpiewają swoich klasach ubrani na galowo lub na biało-czerwono. Można mieć elementy również kibicowskie. Widziałem, że niektórzy przynieśli szaliki i koszulki reprezentacji polski. Chcemy w uczniach wzbudzić uczucia patriotyczne - mówi Marek Wodecki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku.A czym jest patriotyzm - zapytaliśmy uczniów?- Bycie patriotą, to oddawanie hołdu tym symbolom narodowym...- Jestem kimś ważnym dla tego kraju. Jestem częścią tego kraju...„Szkoła do hymnu” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, zorganizowano ją po raz czwarty. Rok temu, mimo trwającej pandemii i nauki zdalnej, do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne.