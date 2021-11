Święto Niepodległości w regionie można celebrować na wiele sposobów! [wideo, galeria, program]

Tradycyjnie, muzycznie, na sportowo i w wojskowym stylu - 11 listopada region jak zawsze obchodzić będzie Święto Niepodległości. Dokąd warto pójść? Mamy kilka podpowiedzi.



BYDGOSZCZ







XV Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości

- wyruszy– uczestnicy rajdu zbiorą się w fordońskiej Dolinie Śmierci z samego rana (godz. 7.30). Następnie odśpiewany zostanie hymn państwowy i zapalony znicz. Trasa rajdu została zaplanowana tak, by odwiedzić miejsca pamięci, w których oddany zostanie hołd poległym w walce o niepodległość. Meta rajdu została przewidziana pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku w Bydgoszczy. Uroczystemu zakończeniu rajdu towarzyszyć będzie rozłożenie 103-metrowej flagi Polski, odśpiewanie hymnu Polski oraz wręczenie pamiątkowych medali. Rajd organizuje stowarzyszenie Rowerowa Brzoza.- Bydgoskie Muzeum Wojsk Lądowych zaprasza do swojego oddziału w Osówcu na pokaz ciężkiego sprzętu wojskowego. Tego dnia będzie można zobaczyć kilkanaście na co dzień nie prezentowanych pojazdów wojskowych znajdujących się w zbiorach muzeum. Są to m.in. wyrzutnia rakietowa BM-13 „Katiusza”, 203 mm armata samobieżna 2S7 Pion, samobieżny ustawiacz min UMS „Kalina”, czołg lekki M3A1 „Stuart” oraz wyrzutnia rakiet taktycznych 9P129 „Toczka”. Część prezentowanych pojazdów jest „na chodzie”. Podczas zwiedzania będzie można nabyć pamiątki jak również posilić się wojskową grochówką.

godz. 11.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny w katedrze, celebrowana przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka. O godzinie 12.00 odśpiewany zostanie hymn państwowy.



godz. 15.00 - Bydgoski Bieg Niepodległości - trasa biegu o dystansie 5 km przebiegać będzie malowniczymi uliczkami bydgoskiej starówki. Uczestnicy startować będą z Placu Wolności. Pobiegną ulicami: Gdańska - Kamienna (ścieżka rowerowa, chodnik) - Sułkowskiego (ścieżka rowerowa, chodnik) - Chodkiewicza (ścieżka rowerowa, chodnik) - 20 stycznia 1920 r. - Słowackiego (Park Kochanowskiego) - Staszica (buspas) - 3 maja (buspas) - Księdza Piotra Skargi - Konarskiego - Jagiellońska (chodnik) - 19 marca 1981 r. - Park Kazimierza Wielkiego - Plac Wolności (meta biegu). Zawodnicy będą ruszać w 500 osobowych falach, co 15 minut.



godz. 16.00 - Koncert Patriotyczny „Polska Niepodległa" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska w hali Łuczniczka. W programie: pieśni ułańskie, żołnierskie, powstańcze i ludowe oraz tańce narodowe i regionalne.

- w Operze Nova wręczone zostaną odznaczenia państwowe. Uroczystościom towarzyszyć będzie koncert m.in. muzyki Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej oraz muzyków Opery Nova.- w fordońskim Wiatraku koncert „Młodzi w rytmie Niepodległej".

TORUŃ



godz. 11.00 - uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym na pl. św. Katarzyny pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej – ks. bpa Wiesława Śmigla

godz. 12.00 - przemarsz ulicami Starego Miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, o 12.30 - uroczystość patriotyczna pod pomnikiem

godz. 13.30 - „Niepodległa do hymnu” - odśpiewanie hymnu RP na Rynku Staromiejskim oraz koncert Orkiestry Wojskowej w Toruniu



godz. 12.00-16.00 – piknik pn. „Dzień szacunku do munduru” na Rynku Staromiejskim: pokaz pojazdów służb mundurowych, gra terenowa ZHP „Razem w Niepodległość", koncert pieśni patriotycznych, przemarsz Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży



godz. 17.00 - „Narodowe Święto Niepodległości” - inscenizacja historyczna poświęcona obchodom Święta Niepodległości w ruinach zamku krzyżackiego



godz. 17.00 - Koncert „Polskie pieśni patriotyczne w Auli UMK, bilety



godz. 12.00 - 11 listopada w Muzeum Twierdzy Toruń wszystkie osoby, które chciałyby zwiedzić wystawę w towarzystwie przewodnika, będą mogły to zrobić za jedyne 20 zł (11 zł bilet + 9 zł przewodnik). W tym dniu przewodnicy opowiedzą nie tylko o wystawie stałej poświęconej toruńskim fortyfikacjom, ale oprowadzą również po wystawach czasowych „Policja Państwowa 1919–1939” i „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego”. W dniach 11–14 listopada bilety wstępu do Muzeum Twierdzy Toruń oraz Muzeum Historii Torunia kosztować będą tylko 11 zł.



WŁOCŁAWEK



godz. 12.00 - w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się przesłuchania konkursowe uczestników 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej: o 18.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz koncert galowy z udziałem między innymi Natalii Kukulskiej.

INOWROCŁAW



godz. 10.00- Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia w Hali Widowiskowo-Sportowej



godz. 10.30- w kościele Zwiastowania NMP odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich ustawione zostaną flagi i znicze. Garnizon Inowrocław w godzinach 11.00-13.00 wystawi posterunek honorowy, a inowrocławianie będą mogli złożyć kwiaty i oddać hołd bohaterom walczącym o niepodległą Polskę.



godz. 15.00 - V Bieg Niepodległości na Stadionie Miejskim przy ul. Wierzbińskiego 2





NAKŁO NAD NOTECIĄ





KORONOWO



- wyruszy rowerowy Rajd Niepodległości- inscenizacja walk żołnierzy Armii Ochotniczej.