Światowo i lokalnie. Restauracja z Ostromecka w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Restauracja w Pałacu Nowym w Ostromecku została wpisana na listę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza, która działa w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Aplikacja związana z przyłączeniem do Sieci zyskała aprobatę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym samym Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku rozwijać będzie kolejną, tym razem kulinarną gałąź naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego. Uroczyste wręczenie certyfikatów dla ośmiu nowych członków odbyło się w Pałacu Nowym.W Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, jednym z niewielu w Europie tego typu kompleksów, gdzie znajdują się dwa historyczne pałace zbudowane w odmiennych stylach, kontynuujemy kulinarne dziedzictwo regionu. W klasycystycznym Pałacu Nowym, na reprezentacyjnym parterze znajduje się restauracja.9 listopada w Pałacu Nowym odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla nowych członków Sieci. Wśród gości obecni byli Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dr Wiesław Czarnecki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Miasta Bydgoszczy, Marzena Matowska, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, którego częścią jest Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku oraz restauratorzy i producenci żywności z całego województwa.Restauracja w Pałacu Nowym w Ostromecku przywołuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne nie tylko poprzez wybór konkretnych dań i wysoką jakość produktów. Już samo miejsce, w którym serwowane są posiłki, opowiada historię dawnych rodów, które rządziły niegdyś majątkiem w Ostromecku. Stoły, do których przynoszone są potrawy, znajdują się w zabytkowych wnętrzach, starannie zaaranżowanych w stylu z epoki, w reprezentacyjnych salach, w których kiedyś obiady jadali Alvenslebenowie, a wcześniej – rodzina Schönbornów. To w tym miejscu, w dawnej kuchni znajdującej się tuż pod stopami gości, kucharze doprawiali dania przygotowane według przepisów lokalnej kuchni. I nie tylko lokalnej – dawni właściciele Ostromecka dużo podróżowali. Bywali w Ameryce Południowej, na Zachodzie Europy, w Skandynawii, przywożąc stamtąd kulinarne nowinki.Ostromecka kuchnia znana jest z domowych potraw lokalnych, przygotowanych według tradycyjnych przepisów. Dania przyrządzane są z naturalnych i świeżych produktów, doprawione ziołami rosnącymi na ostromeckich łąkach i polanach.Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku ubiegając się o wpisanie na listę sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza spełnił kryteria regulaminowe, m.in. dzięki stosowaniu w kuchni żywności lokalnego pochodzenia, korzystaniu ze składników wytwarzanych w regionie, a także dzięki promowaniu żywności i dziedzictwa kulinarnego wraz z budowaniem pozytywnego wizerunku regionu.Region Kujawsko-Pomorski od stycznia 2012 r. jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.