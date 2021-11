„Serdeczny telefon” w Bydgoszczy znów dzwoni i - jak mówią autorzy projektu - będzie dzwonić jeszcze częściej.

To pomysł Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Linię uruchomiono kilka miesięcy temu dla osób, które czują się samotne i mają potrzebę porozmawiania z życzliwą osobą. Do dyspozycji są psychologowie i pedagodzy. Co ważne: nie trzeba być w kryzysie, aby z „serdecznego telefonu” skorzystać. Można po prostu opowiedzieć o swoim życiu, a ktoś życzliwy tego wysłucha.Jak mówi Marta Frankowska - rzeczniczka bydgoskiego MOPS-u - w miesiącach letnich „serdeczny telefon” ucichł. Teraz - gdy mamy czwartą falę epidemii - znów szukamy wsparcia.Telefon jest czynny we wtorki i czwartki od 9.00 do 12.00. Numer: 52 330 12 76