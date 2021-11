Kolejka na pół ulicy! Jest nawet komitet kolejkowy! Co chcą zdobyć? [zdjęcia]

Kolejka po banknot kolekcjonerski. Do obiegu trafił właśnie 20 złotowy banknot z wizerunkiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Sprzedaż rozpoczęła się we wtorek rano w oddziałach Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym NBP Kolekcjoner. Chętnych do zakupu banknotu nie brakuje. Przed placówką w Bydgoszczy ustawiła się gigantyczna kolejka. Pierwszy znajdujący się w niej kolekcjoner, na możliwość zakupu, czekał od poniedziałkowego popołudnia.– Przyszedłem wczoraj o trzynastej. Mam tu taboret i na nim siedziałem. Część z nas czekała w samochodach, a reszta pod chmurką. Jeśli ktoś zbiera to warto, bo ja mam wszystkie banknoty, od samego początku jak zaczęły się ukazywać, szkoda mi było przepuścić, a panika była duża, każdy krzyczał, że bardzo ciężko będzie o ten banknot i postanowiłem przyjechać wcześniej, żeby go dostać – mówił jeden z najdłużej oczekujących.W oddziale NBP za 20 złotowy banknot z prezydentem zapłacić trzeba 100 zł. Jednocześnie bank centralny wyemitował wykonaną ze złota monetę w kształcie banknotu, o nominale 500 złotych. Jej cena to 9500 zł.