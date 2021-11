W Bydgoszczy ruszył proces Matthew L., amerykańskiego operatora filmowego

Matthew L. oskarża się o to, że w 2018 roku, będąc pod wpływem alkoholu zaatakował udzielającego mu pomocy ratownika medycznego oraz naruszył nietykalność cielesną i znieważyć interweniujących policjantów.

Autor zdjęć m.in. do „Iron Mana” i „Czarnego łabędzia” był gościem Festiwalu Filmowego Camerimage 2018 w Bydgoszczy. Został zatrzymany 13 listopada po awanturze w jednym z bydgoskich hoteli.Sąd wyraził zgodę, by przesłuchanie odbyło się online. Mężczyzna przebywający obecnie w USA nie przyznaje się do winy. Grozi mu 5 lat więzienia.