8 listopada to pierwszy w historii Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych

Nadciśnienie tętnicze może być jednym z objawów chorób nerek. /fot. Pixabay

Choroby nerek są bardzo częste - przewlekle choruje ok. 4 mln. Polaków, czyli ponad 10 % dorosłej części populacji. A liczba dializowanych? Na koniec ubiegłego roku było ich w Polsce ponad 20 tysięcy. W naszym województwie z hemodializy korzystało ok. 1160 osób, a z dializ otrzewnowych - ok. 50.

Po weekendzie nowych zakażeń mniej: ponad 7 tysięcy w kraju. Zmarły trzy osoby Nowe dowody z odciskami palców: wnioski można składać od poniedziałku W zdrowym ciele, zdrowy duch. Biegają nawet jesienią!



- Tą chorobą, która w ostatnim etapie swojego przebiegu wymaga leczenia nerkozastępczego jest przewlekła choroba nerek i ona we wczesnych etapach przebiega bezobjawowo czy skąpoobjawowo. Jedynym takim uchwytnym objawem chorób nerek może być nadciśnienie tętnicze. Na pewno warto wiedzieć o tym, że nadciśnienie tętnicze może być objawem choroby nerek, i każdy chory, który ma rozpoznane nadciśnienie tętnicze powinien być przebadany w kierunku występowanie u niego chorób nerek.

Natomiast w bardziej zaawansowanych etapach choroby mogą się pojawiać objawy ze strony innych narządów i układów, ale z reguły świadczą one o tym, że choroba jest bardzo zaawansowana.



Ważna jest profilaktyka i regularne badania.



- Takim prostym badaniem, które mówi nam o czynności i występowaniu chorób nerek jest oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy, i na podstawie tego stężenia kreatyniny oraz kilku danych klinicznych można oszacować wartość filtracji kłębuszkowej, którą w skrócie oznacza się literami GFR. To jest badanie, które kosztuje kilka złotych i może być wykonane w każdej praktyce lekarza rodzinnego. Drugim badaniem, które nam mówi bardzo dużo o kondycji nerek jest badanie ogólne moczu, czyli również proste badanie, które nie wymaga nakłucia żyły, a jedynie wymaga dostarczenia próbki moczu i oznaczeń, które są znowu badaniami niedrogimi, powszechnie dostępnymi.



Jak często powinniśmy takie badania wykonywać? Więcej w materiale Agaty Raczek. - Dializy są zabiegiem ratującym życie - podkreśla doktor Paweł Stróżecki, kierownik Kliniki Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. dra Jurasza w Bydgoszczy. I dodaje, że choroby nerek są dość częste i trudne do wykrycia, ponieważ bardzo często przebiegają bezobjawowo.- Tą chorobą, która w ostatnim etapie swojego przebiegu wymaga leczenia nerkozastępczego jest przewlekła choroba nerek i ona we wczesnych etapach przebiega bezobjawowo czy skąpoobjawowo. Jedynym takim uchwytnym objawem chorób nerek może być nadciśnienie tętnicze. Na pewno warto wiedzieć o tym, że nadciśnienie tętnicze może być objawem choroby nerek, i każdy chory, który ma rozpoznane nadciśnienie tętnicze powinien być przebadany w kierunku występowanie u niego chorób nerek.Natomiast w bardziej zaawansowanych etapach choroby mogą się pojawiać objawy ze strony innych narządów i układów, ale z reguły świadczą one o tym, że choroba jest bardzo zaawansowana.Ważna jest profilaktyka i regularne badania.- Takim prostym badaniem, które mówi nam o czynności i występowaniu chorób nerek jest oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy, i na podstawie tego stężenia kreatyniny oraz kilku danych klinicznych można oszacować wartość filtracji kłębuszkowej, którą w skrócie oznacza się literami GFR. To jest badanie, które kosztuje kilka złotych i może być wykonane w każdej praktyce lekarza rodzinnego. Drugim badaniem, które nam mówi bardzo dużo o kondycji nerek jest badanie ogólne moczu, czyli również proste badanie, które nie wymaga nakłucia żyły, a jedynie wymaga dostarczenia próbki moczu i oznaczeń, które są znowu badaniami niedrogimi, powszechnie dostępnymi.Jak często powinniśmy takie badania wykonywać? Więcej w materiale Agaty Raczek.