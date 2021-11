Dowody osobiste: w ratuszu oprócz podpisu trzeba teraz zostawić odcisk palca

Od 8 listopada w urzędach można składać wnioski o dowód osobisty z odciskami palców. Na nowy dokument powróci również podpis posiadacza. W Bydgoszczy większość osób składających wniosek o dowód już pierwszego dnia wprowadzenia zmian nie była zaskoczona nowymi procedurami.

Od dziś, składając wniosek o dowód osobisty urzędnicy skanują nasze linie papilarne, wszystkie nowe dowody będą bowiem zawierały odcisk palców. W weekend urzędy dostosowały swoje systemy do nowych wymogów. Wcześniej otrzymały odpowiedni sprzęt, a pracownicy przeszli szkolenia.- Przygotowywali się pracownicy całego referatu - mówi Elżbieta Kondraciuk, kierownik Referatu dowodów osobistych bydgoskiego ratusza.- Mieliśmy szkolenia przez Internet, każdy musiał zdać egzamin i otrzymać certyfikat.A wszystko po to, by bez problemów obsługiwać mieszkańców. W bydgoskim ratuszu przyjmowanie wniosków od rana szło sprawnie, choć, jak przyznaje Anna Kulczyńska z Referatu dowodów osobistych, w związku z nowymi procedurami formalności trwają nieco dłużej.- Zdecydowanie tak - dłużej to trwa. Nie zawsze zeskanowany odcisk jest czytelny, ale przy kolejnych próbach udaje się skan wykonać - zapewnia urzędniczka.Więcej w materiale Tatiany Adonis i TUTAJ