Nowy biskup zaprasza na swój ingres. Będzie transmitowany w Telewizji Trwam

Biskup Krzysztof Włodarczyk podczas wizyty w Polskim Radiu PiK/fot. Archiwum

- Otrzymałem wezwanie, by być dla Was „prawdziwym i autentycznym nauczycielem wiary, kapłanem i pasterzem”, „pasterzem dusz” – pisze nowy biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk w pierwszym swoim liście do wiernych w Bydgoszczy. I zaprasza na ingres do katedry – w sobotę (13 listopada).