Zima coraz bliżej. Pomoc dla bezdomnych w Toruniu

Wielkimi krokami zbliża się okres zimowy. Zima w mieście oznacza dla niektórych walkę o przetrwanie, dlatego warto przypomnieć, gdzie można zgłosić się po pomoc.

SCHRONIENIEJednym z najważniejszych działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności, jakie realizuje miasto wspólnie z organizacjami pozarządowymi, jest zabezpieczenie wystarczającej liczby miejsc schronienia. W Toruniu przygotowanych mamy łącznie 218 miejsc noclegowych, z czego 40 to miejsca rezerwowe. Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w schroniskach prowadzonych przez miasto przewidziano także izolatoria.1. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych MężczyznAdres: ul. Skłodowskiej- Curie 82-84,Tel. 56-623-33-36,Czynne 24h/dobę.2. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w ToruniuAdres: ul. Skłodowskiej-Curie 82-84,Tel. 56-623-28-54.3. Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w ToruniuAdres: ul. Dybowska 1, tel. 56-651-35-96,Tel. kom. 501-738-193,Przyjęcia do godziny 18.00 lub później po uzgodnieniu.4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w ToruniuAdres: ul. M. Skłodowskiej- Curie 82-84,Tel.: 56-477-00-91 lub 56-477-00-92,Miejsca dla kobiet w kryzysie bezdomności i kobiet z dziećmi w sytuacji kryzysowej z powodu utraty dachu nad głową, w tym miejsca dla ofiar przemocy w rodzinie.UBRANIE I OBUWIEAby zapobiec wyziębieniu ciała przy znacznym spadku temperatury na zewnątrz, osoby w kryzysie bezdomności potrzebują również ciepłej odzieży. Niezbędne ubranie i obuwie wydaje:Toruńskie Centrum „Caritas”, ul. Szosa Bydgoska 1, tel. 56-654-05-43Centrum Pielęgnacji „Caritas”, ul. Wyszyńskiego 7/9, tel. 56-659-03-97Natomiast środki na zakup odzieży i obuwia przekazuje potrzebującym Miejski Środek Pomocy Rodzinie (ul. Słowackiego 118 A, tel. 56-650-85-65). Pomoc taka udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej.GORĄCY POSIŁEKRealnym zagrożeniem dla życia człowieka jest także brak pożywienia. Gorące posiłki wydawane w Toruniu są w dwóch miejscach:1. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Skłodowskiej- Curie 82-84Miejsce wydawania bonów obiadowych: MOPR przy ul. Słowackiego 118 A,Miejsce wydawania posiłków: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Skłodowskiej- Curie 82-84,1 gorący posiłek dziennie wydawany na podstawie decyzji administracyjnej.2. Toruńskie Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1Wydawanie posiłków charytatywnie dla osób bezdomnych w godz. 13:00 – 15:00POMOC HIGIENICZNA – ŁAŹNIAPomoc osobom w kryzysie bezdomności nie ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, ważna jest również np. dbałość o higienę osobistą. Dlatego też we wtorki oraz piątki w godz. 10:00-14:00 Toruńskie Centrum „Caritas” przy Szosie Bydgoskiej 1 umożliwia korzystanie z łaźni, środków czystości oraz konsultacji pielęgniarskiej.