40. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Statuetka dla Polskiego Radia PiK

Polskie Radio PiK z nagrodą „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”. W sumie przyznano pięć wyróżnień. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się w Katedrze Bydgoskiej. Wcześniej w świątyni odprawiona została msza inaugurująca 40. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

Nabożeństwu przewodniczył biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.- W Europie potrzeba wartości, które przyniosło ze sobą chrześcijaństwo - mówił w homilii. Biskup Włodarczyk podziękował organizatorom Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, a po nabożeństwie wręczono statuetki „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”.W kategorii „Mecenas kultury” nagrodę otrzymało Polskie Radio PiK oraz TVP 3 Bydgoszcz.- To bardzo ważne wyróżnienie. Jestem ogromnie dumna, że dostrzeżony został udział radia w rozpowszechnianiu kultury chrześcijańskiej - powiedziała Jolanta Kuligowska-Roszak, prezes Polskiego Radia PiK.W kategorii „Twórca kultury” statuetka trafiła do Grzegorza Grzmot-Bilskiego, a w kategorii „Organizator kultury” do Teresy Bermańskiej i pośmiertnie do Anny Stranz.Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy potrwa do 14 listopada. Inspiracją dla hasła tegorocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy były słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego „Czas to miłość”.